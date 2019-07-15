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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

KKK karargahında terör estiren albay! Sivilleri giyip kaçtı...

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FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde aktif rol oynayan, sivillerin şehit düşmesine ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca kaçtı. İhanet girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerini yöneten, darbe karşıtı askerleri alıkoyan eski albay Nuh Altınsoy, firar eden darbeciler arasında yer alıyor...

Altınsoy, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu.

FETÖ'nün darbe talimatından sonra harekete geçen Altınsoy, ihanet girişiminden dört gün önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın makamında gerçekleştirilen darbeye hazırlık toplantısına katıldı. 

Altınsoy'a, KKK'deki darbe girişimi faaliyetlerini koordine etmenin yanı sıra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına yardım etmesi görevi verildi. Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla ihanet faaliyetlerine başlayan Altınsoy, kendisi gibi FETÖ'cülerle son kez bir araya gelerek önceden belirlenmiş görev dağılımını gözden geçirdi. 

Ardından kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündükleri askerleri alıkoymaya başlayan Altınsoy ve beraberindekiler, ilk önce Orgeneral Çolak'ın koruma astsubaylarından Ayhan Çoban'a saldırdı. Güvenlik kameralarının önünde yaşanan arbede esnasında Altınsoy, belindeki tabancasını aldığı koruma astsubayının ellerini ve ayaklarını bağlattı. 

Bu şekildeki Çoban'ı yumruklayan Altınsoy, daha sonra nöbetçi astsubay Şaban Dökmeci ile koruma ekibinden uzman çavuş Yener Gürlek'i de silah zoruyla derdest etti.

Karargahta kontrolü sağlandıktan sonra saat 21.30'da koruma astsubayı Vahit Kucaklı'yı arayan Altınsoy, Orgeneral Başoğlu'nun yerini sordu. Altınsoy, olumsuz cevap alınca bu defa Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'a acil bilgi vermesi gerektiğini bildirerek Başoğlu'nun evde olduğunu öğrendi. Altınsoy'un bu bilgiyi ilettiği darbeci albay Barış, Başoğlu'nu evinde alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi talimatını verdi.

SİVİLLERİ GİYİP KAÇTI 

Sabah saatlerine kadar karargahın altını üstüne getiren Altınsoy, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca sivil kıyafetlerini giyerek karargahtan kaçtığında son kez güvenlik kameralarına yakalandı. 

O günden sonra sırra kadem basan Altınsoy, darbe girişiminden bir hafta sonra ordudan ihraç edildi. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Altınsoy'un başına 300 bin lira ödül konuldu.

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