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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
30.09.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kızının gözü önünde katledildi... Son veda

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Kızının gözü önünde katledildi... Son veda

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla birlikte gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler, son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kurşunlu yolu üzerinde bulunan lunaparka doğum günü olan kızıyla birlikte giden MASKİ çalışanı Eren Erbahçeliler (34), tartışma sırasında lunapark çalışanı Kazım S.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Erbahçeliler için memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ahmetli Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye katılan Erbahçeliler'in çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı.

Öte yandan, oğlunun cenazesine gelen baba Selim Erbahçeliler'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Gözyaşlarını tutamayan baba Erbahçeliler oğlunun tabutunun yanına oturarak uzun süre gözyaşları döktü.

Erbahçeliler'in cenazesi ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Ahmetli Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MASKİ daire başkanları ve ailesi katıldı.

Kızının gözü önünde katledildi... Son veda

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay dün akşam Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeliler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. MASKİ çalışanı Eren Erbahçeliler (34), tartışma sırasında lunapark çalışanı Kazım S.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeliler, hayatını kaybetti.

Kızının gözü önünde katledildi... Son veda

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası Eren Erbahçeliler'i öldüren Kazım S. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kazım S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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