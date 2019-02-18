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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
18.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Kızına 8 yıldır istismarla suçlanan baba tutuklandı

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Kızına 8 yıldır istismarla suçlanan baba tutuklandı

ANTALYA'da babası Metin P.'nin (48), 8 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan S.P. (22), kalıntıların bulunduğu tişörtü de delil olarak polise teslim etti. Suçlamaları kabul eden ve kızını kendisini tahrik etmekle suçlayan Metin P. tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde oturan S.P., 16 Şubat'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne giderek, 8 yıldır babası Metin P. tarafından istismar edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polise ifadesinde 14 yaşından bu yana istismar edildiğini belirten S.P., 16 Şubat'ta babasının yine kendisiyle ilişkiye girdiğini, kalıntılarını da tişörtüyle sildiğini belirterek, giysisini de delil olarak polise teslim etti.

S.P.'nin şikayeti üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri Metin P.'yi aynı gün evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulan Metin P., suçlamaları kabul etti. Hatay'da pamuk fabrikasında çalıştığını, kızıyla kimse yokken birlikte olduğunu anlatan Metin P., "İstemeyerek yapıyordum. Kendime hakim olamıyordum. Hatta sırf bu yüzden Hatay'da pamuk fabrikasında çalışmaya gittim. Buna rağmen aklıma geldikçe Antalya'ya geliyordum" dedi.

Cinsel sapkınlığı olmadığını, akıl ve ruh sağlığının da yerinde olduğunu belirten Metin P., kızını da kendisini tahrik etmekle suçladı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Metin P., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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