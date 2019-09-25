Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak
GeriGündem Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
25.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak

Bursa'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM BENİ BIÇAKLAYIP, BAŞIMDA SİGARA İÇTİ'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin Soydemir verdiği ifadesinde, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" dedi.

KIZINI 14 YERİNDEN BIÇAKLADI, 'İNSAN KIZINA KIYAR MI?' DEDİ

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet Adnan Soydemir'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
Adana'da polis aracına bombalı saldırı! İşte o an...
Yeni operasyon başlatıldı
Görenler dehşete düştü... Çok sayıda ölü ve yaralı var