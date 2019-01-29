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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
29.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kızına işkence yapıp, 'Bu daha fragman' diyen anne için istenen ceza belli oldu

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Kızına işkence yapıp, 'Bu daha fragman' diyen anne için istenen ceza belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızı R.A.Y.'ye (5) işkence yaparak, çektiği videoları ayrı yaşadığı çocuğunun babasına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' notuyla gönderen B.B. hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren B.B., videolarda çocuğuna işkence yapıldığı izlenimi verdiğini savunurken, "O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim" dedi.

Manavgat'ta, 2013 yılında tanışan M.K.Y. ve B.B., bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Nikahsız çiftin birlikteliklerinden 2014'te R.A.Y. adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra ayrılan çiftten M.K.Y., kızı R.A.Y.'nin bakımı için kadına her ay 1500 lira vermeyi kabul etti. Çalıştığı dönemde kızının annesi B.B.'ye her ay para gönderen M.K.Y., işsiz kaldığı dönemde ise gönderemedi.

'BU DAHA FRAGMAN, FİLMİN SONUNDA CENAZESİNİ ALIRSIN'

Çift arasında, iddiaya göre, para yüzünden tartışmalar çıktı. M.K.Y.'nin işsiz olması ve para gönderememesi nedeniyle B.B., çocuğunun babasına sürekli hakaret ve tehdit içerikli cep telefonu mesajları gönderdi. Geçen yılın Temmuz ayında B.B., M.K.Y.'ye çocuğunun ağzını eliyle kapatıp, ona eziyet ettiği ve altına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' yazdığı 3 video gönderdi. B.B.'nin video ile mesajını alan M.K.Y., polise giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.A.Y. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınarak, babaya verildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık B.B. hakkında, 'Altsoya karşı eziyet', 'çocuğa karşı eziyet', 'akrabaya karşı yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SENİN YÜZÜNDEN BU ÇOCUK HER GÜN İŞKENCE GÖRÜYOR'

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, B.B.'nin, M.K.Y.'ye gönderdiği 'R. her gün işkence çekiyor. Senin yüzünden bu çocuk her gün burada işkence görüyor, bir gün elimde kalacak. cesedini alırsın, yarına kadar o para hazır olmazsa çocuğu öldürürüm, en son önüne atacağım. Senin başına daha neler gelecek' mesajlarıyla mağdura işkence yaptığının ve müştekiye karşı tehditle hakaret içerikli mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

AĞZINI, BOĞAZINI SIKIP, TOKAT ATMIŞ

İddianamede ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından B.B.'den, M.K.Y.'ye gönderilen videolara ilişkin yapılan çözüm tutanağında; kız çocuğu R.A.Y.'nin, annesi tarafından ağzının ve boğazının sıkıldığı, ağzının ve burnunun kapatıldığı, mağdurun "Yapma" diyerek ağladığı; şüphelinin, mağdurun sol kulağına doğru eliyle baskı uyguladığı ve mağdurun yüzüne 3- 4 kez tokat attığının belirlendiği kaydedildi. 

'İŞKENCE YAPILDIĞI İZLENİMİ VERDİĞİM VİDEOLARI ÇEKTİM'

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık B.B. ve şikayetçi M.K.Y. ile avukatları katıldı. Antalya Barosu'nun duruşmaya katılma talebi de mahkemece kabul edildi.

Duruşmada ifade veren B.B., M.K.Y ile birlikte yaşadıkları dönemde kız çocukları R.A.Y.'nin dünyaya geldiğini, ayrılırken, çocuğa bakmak için M.K.Y. ile aralarında anlaşma yaptıklarını ve her ay kendisine 1500 lira ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Bir süre sonra M.K.Y.'nin para ödemeyi kestiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini savunan B.B., çok zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu öne sürdü. Sanık B.B., ifadesinde şunları söyledi:

"Bu sırada M.K.Y.'nin de aynı acıları çekmesi için çocuğa işkence yapıldığı izlenimi verdiğim videoları ben çektim, ona gönderdim. 'Bu daha fragman, yakında cenazesini alırsın' diye ben yazdım. O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim. M.K.Y., 6 senedir beni hiç duymadı. Kendimi ona küfrederek, duyurmaya çalıştım. Suçlamayı kabul etmiyorum." 

'HER ZAMAN TEHDİT MESAJLARI ATIYORDU'

Şikayetçi M.K.Y. de B.B. ile çocuğu R.A.Y.'nin bakımı konusunda anlaşma yaptıklarını, işi olduğu zaman her ay para gönderdiğini, işsiz kaldığı dönemlerde de telefonu satıp, borç para bularak, ödeme yaptığını kaydetti. B.B.'nin, çocuğunu kullanarak, sürekli kendisinden para istediğini ve tehdit mesajları attığını öne süren M.K.Y., "Çocuğumun işkence videosunu atınca şikayetçi oldum" diye konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

 

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