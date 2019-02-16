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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
16.02.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

'Kızımı, eski eşim yeni eşiyle kaçırdı'

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'Kızımı, eski eşim yeni eşiyle kaçırdı'

ADANA'da Cem Kulaklıoğlu (36), 9 yıl önce boşandığı P.Ç.'nin (30), velayeti kendisinde olan kızı F.K.'yi (13), 2 günlüğüne görmek için aldığını ancak geri getirmediğini belirtti. Kızının kaçırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Kulaklıoğlu, "Kızımı eski eşim, yeni eşiyle birlikte kaçırdı. Bir kez telefonla görüştüm ve evi onların üstüne yaparsam kızımı vereceklerini söylediler" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan belediye işçisi Cem Kulaklıoğlu, 2010 yılında boşandığı P.Ç.'nin, velayeti kendisinde olan kızını kaçırdığını iddia etti. 28 Ocak günü eski eşinin kendisini aradığını, kızını özlediğini ve 2 günlüğüne görmek istediğini söylediğini belirten Kulaklıoğlu, "Velayeti bende olan çocuğumu özlediğini söyleyerek 2 günlüğüne aldı. Daha sonra bir daha geri getirmedi. Çocuğum 2 haftadır okuluna dahi gidemiyor. Eğitiminden geri kaldı. Çocuğumun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

P.Ç. ve yeni eşinin kızını kaçırdığını öne süren Cem Kulaklıoğlu, çocuğunu 20 gündür görmediğini belirtti. Bu süre içinde sadece bir kez eski eşine telefonla ulaşabildiğini belirten Kulakoğlu, aralarında geçen konuşmada ise P.Ç.’nin çocuğu geri vermek için evi üstüne yapmasını istediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"ÇOCUĞU ALMAK İSTİYORSAN EVİ ÜSTÜME YAPACAKSIN"

"Çocuğu almak istiyorsan evi üstüme yapacaksın, dedi. Yeni eşiyle birlikte hareket ediyorlar. 2010'da boşandık. Mahkeme ilk önce velayeti annesine verdi ama daha sonra velayeti bana geçirdi. 28 Ocak günü çocuğumu aldı ve o günden beri ortada yoklar. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olabileceklerine dair bilgiler aldım. Yetkililere sesleniyorum, çocuğumu bana teslim etsinler, onu bulsunlar."

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