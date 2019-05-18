‘Kızım yaşasaydı bugün doğum günüydü’
Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Sirkeci Garı’nda ‘adalet eylemi’ yaptı. Aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının basılı olduğu kıyafetler giydi.
Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, iki kız kardeşini ve beş aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada “Bizim canlarımız geri gelmeyecek bunu biliyoruz. Biz adalet istiyoruz, tüm sorumlular yargılansın istiyoruz. Bugün kızım Bihter’in doğum günü. Yaşasaydı 15 yaşına girecekti. Ben kazada kardeşlerimi kaybettim, yeğenim öldü. Hayallerimiz tren kazasında kayboldu. Evladımı kaybettim, hayatımı, hayallerimi kaybettim” dedi.
‘SESİMİZİ DUYAN OLMADI’
Tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, adaletin yerini bulmadığını belirterek “Ben bu yollardan oğlum ile birlikte geçerdim. Buradan vapura biner giderdim. Ama ben bugün burada oğlum adına adalet arıyorum. Etrafıma baktığım zaman burada güvenlik görevlilerini görüyorum. Ama katliamın olduğu gün olay yerinde Sarılar köyündeki vatandaşlardan başka kimse yoktu. Adalet yerini bulmalı ve sorumlular yargılanmalıdır” diye konuştu.
Babası Gani ve annesi Ruzibe Kartal’ı kazada kaybeden İsmail Kartal da “10 aydır sesimizi duyan olmadı. Sadece 4 kişi yargılandı. Biz tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Kazadan sonra yetkililer aileleri ziyaret etti. Bizlere ‘gençsiniz, tekrar çocuk yaparsınız’ dediler. Biz vicdan arıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle