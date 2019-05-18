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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kızım yaşasaydı bugün doğum günüydü’

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‘Kızım yaşasaydı bugün doğum günüydü’

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Sirkeci Garı’nda ‘adalet eylemi’ yaptı. Aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının basılı olduğu kıyafetler giydi.

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, iki kız kardeşini ve beş aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada “Bizim canlarımız geri gelmeyecek bunu biliyoruz. Biz adalet istiyoruz, tüm sorumlular yargılansın istiyoruz. Bugün kızım Bihter’in doğum günü. Yaşasaydı 15 yaşına girecekti. Ben kazada kardeşlerimi kaybettim, yeğenim öldü. Hayallerimiz tren kazasında kayboldu. Evladımı kaybettim, hayatımı, hayallerimi kaybettim” dedi.

‘SESİMİZİ DUYAN OLMADI’

Tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, adaletin yerini bulmadığını belirterek “Ben bu yollardan oğlum ile birlikte geçerdim. Buradan vapura biner giderdim. Ama ben bugün burada oğlum adına adalet arıyorum. Etrafıma baktığım zaman burada güvenlik görevlilerini görüyorum. Ama katliamın olduğu gün olay yerinde Sarılar köyündeki vatandaşlardan başka kimse yoktu. Adalet yerini bulmalı ve sorumlular yargılanmalıdır” diye konuştu.

Babası Gani ve annesi Ruzibe Kartal’ı kazada kaybeden İsmail Kartal da “10 aydır sesimizi duyan olmadı. Sadece 4 kişi yargılandı. Biz tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Kazadan sonra yetkililer aileleri ziyaret etti. Bizlere ‘gençsiniz, tekrar çocuk yaparsınız’ dediler. Biz vicdan arıyoruz” ifadelerini kullandı.

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