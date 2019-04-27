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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

'Kızım kaçırıldı' diyen babanın iğrenç oyunu ortaya çıktı!

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'Kızım kaçırıldı' diyen babanın iğrenç oyunu ortaya çıktı!

Balıkesir’de “15 yaşındaki kızım kaçırıldı” diyen babanın, kızını başlık parası karşılığında sattığı, karşı tarafla anlaşmazlık çıkınca da polise başvurduğu ortaya çıktı. Manisa’da bir evde bulunan küçük kız, ailesi yerine devlete sığınmayı tercih etti.

Balıkesir polisi geçtiğimiz hafta nefes kesen bir operasyona imza atarak, ailesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 15 yaşındaki H.A'yı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde buldu. Ancak yapılan araştırma sonrası, küçük kızın 17 yaşındaki H.G. ile evlendirilmek istendiği ve Manisa'ya da büyük annesi F.Ç. tarafından getirildiği öğrenildi. Balıkesir Çocuk Polisi tarafından alınan küçük kız, ailesinin yanına dönmek istemediği için mahkeme kararı ile yuvaya teslim edildi. Yapılan istihbari çalışma sonrası küçük kızın ailesi tarafından başlık parası ile satıldığı, aileler arasında maddi anlaşmazlık çıkınca kaçırıldığı iddialarının da olduğu ileri sürüldü.

DAMAT DA 17 YAŞINDA

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran baba S.A. kızı H.A'nın kaçırıldığını iddia etti. Genç kızın aynı dönemde ortadan kaybolan ve suça sürüklenen çocuk olarak kayıtlara geçen 17 yaşındaki H.G. ile birlikte Manisa'da M.T'nin evinde olduğunu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın ve mahkemenin arama

BABA ŞOK GEÇİRDİ

Polisleri görünce sevinen ve Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen H.A, Çocuk Savcılığı'nda verdiği ifadesi sonrası ailesinin yanına dönmek istemediğini ve yuvaya gitmek istediğini belirtti. Baba S.A, kızının eve dönmeyi istememesi karşısında şok geçirdi. Küçük kız, iradesi doğrultusunda mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir yurda teslim edildi.

 

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