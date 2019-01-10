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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kızılay Başkanı sosyal medyadan seslendi: 'Acil duyuru'

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Kızılay Başkanı sosyal medyadan seslendi: 'Acil duyuru'

Türkiye genelinde yaşanan soğuk ve kar yağışlı havalar Kızılay’ın kan stoklarını da etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesaplarından “Acil Duyuru” başlığıyla, tüm Türkiye’yi kan bağışına çağırdı. Kerem Kınık, kan bağışlarının düştüğüne ve kan ihtiyacının arttığına dikkat çekerek, “Her gün 9 bin ünite kan bağışı almamız gerekiyor. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarına davet ediyoruz” dedi.

Kış koşulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için binlerce personeliyle hizmet veren Kızılay’ın kan stoklarını da olumsuz etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulundu.

Dr. Kerem Kınık, “Acil Duyuru” başlığıyla yayınladığı mesajında, “Kan stoklarımız azaldı, kan ihtiyacımız arttı. Kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarımızda ciddi düşüş var. Her gün hastalarımız için 9 bin ünite kan bağışı almak zorundayız. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dr. Kerem Kınık şu açıklamayı yaptı:
"Kızılay olarak ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması için 2018 yılında 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı aldık. Bu bağışlarla hastanelerde kan bekleyen yaklaşık 4 milyon hasta ve yaralımıza şifa ulaştırdık. Ancak kış koşulları ekiplerimizin çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerimiz her mevsimde olduğu gibi kış aylarında da görevlerinin başında kan bağışı notlarında bağışçılarımızı bekliyor ancak kış koşulları nedeniyle kan bağışları her geçen gün düşüş gösteriyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı azalma bir yana artış eğilimi gösteriyor kış aylarında. Kan uzun süre saklanabilen bir tedavi aracı değil maalesef. Kızılay olarak her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı almamız ve hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Ancak kan bağışlarımız şimdilik günlük 7 binler dolayında ve soğuk ve yağışlar nedeniyle daha da düşüş eğiliminde. Kış aylarına maksimum kan stokuyla girmemize rağmen, 60 binler dolayında olması gereken stok sayımız 40 binlerin altına inmiş durumda. Bu nedenlerle zaten duyarlı olan tüm milletimizi bir kez daha kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Kan bağışı için 20 dakika yeterli

2005 yılında Ulusal Güvenli Kan Temini projesini başlatan Kızılay, o yıl 300 bin ünite dolaylarında olan gönüllü kan bağışı sayısını her geçen yıl artırarak 2,5 milyon ünite dolaylarına çıkarmış durumda. Her gün yaklaşık 300 ekip ile kan bağışı toplamak için harekete geçen Kızılay, alınan kanlara dünya standartlarında testler uyguluyor, kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırarak hastanelere teslim ediyor. Kan bağışı için Kızılay kan bağış noktalarına geçerli bir kimlik belgesi ile gelen bir kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra kan bağışını yapıyor, tüm bu süreç yaklaşık 20 dakika sürüyor.''

Kızılay Başkanı sosyal medyadan seslendi: Acil duyuru

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