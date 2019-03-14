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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
14.03.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Kız arkadaşının babasına dehşeti yaşattı

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Kız arkadaşının babasına dehşeti yaşattı

KONYA'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Ö. (19) polis tarafından yakalandı. Hasan Ö.'nün, İbrahim H.'yi silahla kovalayıp vurması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı
  • Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı
  • Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı
  • Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ö., kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Ancak İbrahim H., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı.

Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., pompalı tüfeğini de yanına alarak İbrahim H.'nin çalıştığı markete geldi. Bu sırada marketin önünde bulunan İbrahim H., Hasan Ö.'nün tüfekle geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hasan Ö., ateş edip, İbrahim H.'yi sağ bacağı ve ayağından vurup, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim H., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KIZINI BANA VERMEDİ'

Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, etrafta insanlar varken market önünde tüfeğini çekip İbrahim H.'yi kovalamaya başladığı, ardından da ateş ederek vurduğu görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Ö.'yü suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ö. ilk ifadesinde, "N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Ben de bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti" dediği belirtildi.

Hasan Ö.'nün polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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