Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı... HSK harekete geçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Öte yandan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf için açıklama yaptı.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur.— Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) September 22, 2019
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA
Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.
Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim.— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) September 22, 2019
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