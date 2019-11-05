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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
05.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Kıskıvrak yakalandılar... Bunu söylediler

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Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundayken trafiği keserek drift yapan 5 sürücü gözaltına alındı.

Ataşehir TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde pazar günü öğle saatlerinde düğün konvoyundaki araç sürücüleri, yolu trafiğe kapatarak drift yaptı. Yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekiplerince araç plakalarından tek tek tespit edildi. 2'si dirft yapan 3'ü yolu kapatan olmak üzere 5 sürücü gözaltına alınarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapatan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi. Ayrıca drift yapan 2 sürücünün ehliyetleri 2 ay süreyle el konulurken, diğer 3 sürücünün de sağlık raporları alınana kadar ehliyetlerine el konuldu. E.A.T.'nin kullandığı 34 BUE 340 plakalı araç trafikten men edildi. Sürücüler, O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T ve B.Ş. adli işlem için Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetten çıkışta bir araç sürücüsü, damadı kastederek “Her şey Ömer için" dedi.

"TRAFİKTE RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ İÇİN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Düğün konvoyundaki damat Sait Ömer Topaloğlu, “Biz düğün sahibiyiz, damadız. Bizim arkadaşlar, tabi benim için yaptılar. İster istemez trafiği kapattılar. Drift de yapmış olabilirler. Bunların cezasını devletimiz kesmiştir. Bunların bedelleri ödenmiştir. Trafikte rahatsızlık verdiğimiz için insanlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler" dedi.

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