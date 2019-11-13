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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga TAHÇI/DHA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 16:55, Son Güncelleme:/

İzmir'deki korkunç olayın ardından her yerde aranıyordu! Rahip olduğu ortaya çıktı...

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Y.'nin, yıllar önce din değiştirip, Hıristiyanlığı seçtiği, ardından da iş hayatını bırakıp, rahip olduğu ortaya çıktı. Polis, cinayetten sonra kaçan rahip Hasan Y.'yi arıyor.

İzmir'deki korkunç olayın ardından her yerde aranıyordu! Rahip olduğu ortaya çıktı...
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süre önce S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek, bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini söyledi. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından da pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. kaçtı.

Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Hasan Y.'nin bir otomobil ile kaçtığı belirlendi. İfadesine başvurulan S.Y., Özkan'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

HIRİSTİYANLIĞI SEÇİP, RAHİP OLMUŞ

Öte yandan zanlı Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y., dinini değiştirip Hıristiyanlığa geçti. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak, iş hayatına devam eden Hasan Y., din değiştirdikten sonra ise işini bıraktı. Önce rahip yardımcılığı yapan Hasan Y. daha sonra İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandı. Hasan Y.'nin oğlunun da Hıristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin de eşi ve oğlunu desteklediği belirtildi.

Polisin Rahip Hasan Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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