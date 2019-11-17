Kısaca EYT nedir?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen ve EYT olarak kısaltılan durum, son günlerde gündemde yer alması dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. Peki, EYT nedir? İşte, EYT hakkında kısa ve öz bilgiler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle