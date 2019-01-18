374. kısa dönem askerlik yerleri ve yedek subay sonuçları açıklandı mı?
Kısa dönem ya da yedek subay olarak vatani görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların askerlik yerleri bugün açıklanıyor. Yedek subay olarak askerlik yapmaya hak kazananlar, 30 Ocak-01 Şubat ve 13-14 Mart tarih aralığında birliklerine sevk edilecek. Peki, kısa dönem askerlik yerleri ve yedek subay sonuçları açıklandı mı? İşte, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerleri hakkında detaylı bilgiler
Kısa dönem askerlik yerleri için beklenen gün geldi. Yedek subay olarak ya da 6 aylık kısa dönem hizmeti için sonuçları açıklayacak olan Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerini E-Devlet üzerinden yayımlayacak. İşte, kısa dönem askerlik yerleri ve yedek subay sonuçları
KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ VE YEDEK SUBAY SONUÇLARI
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 18 ocak 2019 tarihinde E-Devlet kapısından yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
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SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile kısa dönem erbaş/er statüsüne ayrılanların birinci grubu 30 ocak-01 şubat 2019, ikinci grubu ise 13-14 mart 2019 tarihleri arasında tertip edildikleri birliklere sevk edilecek.
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