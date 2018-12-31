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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Kış turizminin gözde merkezinde fahiş fiyat uygulamasına son

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Kış turizminin gözde merkezinde fahiş fiyat uygulamasına son

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da geçen ay kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin tamamı; hizmet aldıkları kayak, kızak, kar motoru kiralama, sucuk ekmek hizmetlerinde artık aynı ücreti ödeyecek. Esnaf canının istediği fiyattan mal ve hizmet satamayacak. Sosyal donatı alanları genişletilerek futbol, voleybol, basketbol ve atletizm sahaları kurulacak.

Kış turizminin önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da artık gezi ve eğlence amaçlı gelen yerli ve yabancı turistlerin hepsi aynı hesabı ödeyecek. Kafasına göre fiyat uygulaması yapan esnaflara ise cezai müeyyide uygulanacak. Kışın yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da sucuk ekmek, kayak, kızak, çay ve kahve gibi ürünlerin fiyatları kişiye göre değişiyordu. Yıllardır Bursa’da yaşayanlar bütçelerine uygun olmayan fiyatlar yüzünden geri dönüyordu. Uludağ’da sadece yabancı turistlere hizmet veren esnafın artık kendi vatandaşlarına da uygun fiyatla hizmet vermesi sağlanacak.

Geçen ay Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin gayesi, Uludağ’da hizmetin hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla misafirlere sunulması.

Kış turizminin gözde merkezinde fahiş fiyat uygulamasına son

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi kurucu üyelerinden Emre Kamburoğlu, "Derneğimizin kuruluş gayesi, kaliteli hizmet standardını en yukarıya çıkarmak, gelen misafirlere en iyi hizmeti vermek. Burada fiyatlar konusunda bir sıkıntı vardı. Gelen misafirlerimizin kaliteli hizmeti makul fiyatlara alması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili yasa dışı çalışmalar ve işlemler vardı. Bunun önüne geçmek için bakanlığımızın da öngörüsünde çalışmalarımıza başladık. Kooperatifimizin koymuş olduğu kurallar var. Kurallara uymayan esnaf arkadaşlarımızı evvela ikaz edeceğiz. Uyulmadığı takdirde kolluk kuvvetlerinin de nezaretinde yasal işlemle atılmaları söz konusu olacak" dedi.

Kooperatif yöneticileri, Uludağ’ın derinliklerinde kış aylarında yapılan kar motorlarıyla safari ve gezilerin yazın da aynı şekilde ATV motorlarla ziyaretçilere sunulmasını sağlayacak.

Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü’nün tahsis ettiği alana futbol, voleybol, basketbol, tenis, golf, atletizm sahası ve yüzme havuzu inşa edilecek. Gerçekleştirilecek bu projeyle uluslararası müsabakalar ve profesyonel ve amatör spor kulüplerinin de buraya gelerek kamp yapmasını sağlanacak.

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