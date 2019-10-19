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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kış aylarının gelmesine haftalar kala, kar ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemek adına araçlara takılan kar lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından merak konusu oldu. Sürücüler her sene yasal zorunluluk olan kış lastiği uygulamasının bu sene hayata geçeceği tarihi internet üzerinden sorguluyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kış aylarında sürüş güvenliğini artırmak için kullanılan kış lastiği uygulaması 2019 yılının sonlarına doğru başlayacak. Bazı araçlar için kış lastikleri zorunlu olurken bazı araçlar için ise dört mevsim lastik takmak yeterli oluyor. Uygulamanın başlamasına kısa süre kala, "2019 kış lastiği ne zaman takılacak? sorusu en fazla merak edilen konulardan oldu. Peki, kar lastikleri ne zaman takılacak? İşte, o konu hakkında detaylar.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

Bu bilgiler ışığında zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacağı öngörülüyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

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