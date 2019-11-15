Kış lastiği takma ücreti ne kadar? Kış lastikleri ne zaman takılacak?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiklerini takmak için kısa bir süre kaldı. Peki, kış lastiği takma ücreti ne kadar? Kış lastikleri ne zaman takılacak?
Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, kış lastiği uygulaması hakkında ayrıntılar...
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Araçların denetimi, bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
KURALA UYMAYANA CEZA
Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.
NEDEN KIŞ KASTİĞİ TAKILMALI?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
KIŞ LASTİĞİ NE KADAR?
Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmetini kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil olmak üzere 200 lirayı buluyor.
Otomobil grubu binek lastikleri en ucuzu 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişebilir.
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