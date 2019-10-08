Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsar?
Kış aylarında sürücülerin güvenliği için araçlara takılması mecburi olan kış lastiği zorunluluğunun başlamasına kısa süre kaldı. Bu yılda zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine belli miktarda para cezası uygulanacak. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla araçlara uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğunun 2019 yılında ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından merak konusu oldu. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsar?
Soğuk havanın oluşturacağı buzlanma ve kar yağışından doğabilecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla kar lastiği uygulaması gündemdeki yerini almaya başladı. Vatandaşların merakla araştırdığı "2019 kış lastiği ne zaman takılır?" sorusu resmi kurumlar tarafından yanıt buldu. İşte, kış lastiği zorunluluğuna yönelik bilgiler.
2019 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.
Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.
Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
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