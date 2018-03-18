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    Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

    KIRŞEHİR (AA)
    18.03.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

    Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

    Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, Abdullah Çöl idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Dinçer Konak (14) ve Adem Karahan'a (54), ardından yol kenarında duran 5 otomobile çarptı. 

    Konak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Karahan, sürücü Çöl ve araçtaki Ebru Gürler ile aracın çarptığı 40 EF 330 plakalı otomobilin sürücü Emre Tuna ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

    Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

    Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

    Etiketler: Kırşehir , kaza , haber , gündem
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