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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erhan TEKTEN-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) 
18.10.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Magandanın yaptığına bakın! Saha karıştı, büyük panik yaşandı

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GÜNGÖREN'de hafta sonu oynanan U-15 Amatör Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören çocuğun akrabası silahla sahaya girmek istedi. Havaya ateş açmak isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Paniğe neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Belediyesi Güneştepe Futbol Sahası'nda Pazar günü Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü ile Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan U-15B 13. Grup Amatör Ligi maçı sonunda misafir takım oyuncusu bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından çıkan olaylarda bir kişi silahla ateş etmek istedi. İddialara göre maçın bitimine 2 dakika kala Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü oyuncularından bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından saha dışında veliler arasında tartışma başladı. Maçın bitmesinin ardından ise kırmızı kart gören oyuncunun yakını olduğu öğrenilen bir kişi, arabasından aldığı silahla sahanın kenarına geldi. Havaya ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Saha görevlileri ise o sırada demir kapıyı kapatarak şüphelinin içeri girmesini engelledi. Silahın kabzasıyla demir kapıya vuran kişi etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Magandanın yaptığına bakın Saha karıştı, büyük panik yaşandı

ÇOCUKLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sahadaki çocukların büyük panik yaşadığı olay sonucunda şüpheli çocuğu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin elindeki silahla gelişi ve havaya ateş açmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ayrıca maçı seyretmeye gelen çocuklar ve vatandaşlarında paniğe kapılıp olay yerinden kaçtığı görülüyor. 

"SAHA İÇİNDE ÇOCUKLAR KORKARAK ETRAFA KAÇIŞTI"

Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Nurullah Öztekin yaşanan olayları şöyle anlattı:

"Pazar günü 14.10'da maç sırasında saha içinde ufak bir gerginlik oldu. Rakibin bir oyuncusunun kırmızı kart yemesiyle sahada bir kargaşa başladı. Daha sonra çocuğun velisi karşı taraftan bu tarafa doğru gelerek elinde silahla saldırmaya çalıştı. Çocuğun velisiydi. Çocuğun kırmızı kart yemesinden sonra etrafa saldırmasıyla, o da daha sonra sinirlenip gelip 'çocuğumu bana verin' diyordu. Saha içindeki çocuklar korkarak etrafa kaçıştılar"

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