Kırlarda ve ormanlarda çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne ad verilir?
Atletizmin bir dalı olan koşular kendi içinde de ayrılır. Kır koşusu da bunlardan biridir. Peki, kırlarda ve ormanlarda, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne ad verilir?
Atletizmin bir dalı olan koşular, önceden belirlenmiş çeşitli mesafelerde koşularak rakiplere ve zamana karşı yapılan mücadeleyi ifade eder. Koşu dalı, kısa mesafe hız, orta, uzun mesafe, engel ve bayrak koşularından oluşur. Bu yarışlar, kapalı salon ya da açık hava pistlerinde, yollarda ve kırlarda yapılabilir. Kısa mesafe hız koşuları, 400 metreye kadar olan koşulardır. Bu yarışmalarda atletler tüm mesafeyi baştan sona tam sürat koşarlar. Kısa mesafe koşuları, 100, 200 metre ve açık hava pistinin bir turuna eşit olan 400 m. yarışlarıdır. Kapalı salon pistleri ise daha kısadır.
Kırsal alanlarda inişli-çıkışlı toprak üzerinde yapılan uzun mesafe koşusuna ise kros adı verilir. Kır koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır. İlk uluslar arası kros yarışması Fransa ile İngiltere arasında yapılmıştır daha sonra diğer ülkeler de katılmıştır. Kros koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır.
Kır koşusu, bir kış sporu olup, her türlü hava koşullarına katlanan atletlerin, azim ve iradeleri ölçülür ve atlerler yaz oyunları için hazırlanma fırsatı bulurlar.
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