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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı. Bazı araçlar mahsur kaldı, AK Partili başkan da kazada yaralandı
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AA
15.02.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı. Bazı araçlar mahsur kaldı, AK Partili başkan da kazada yaralandı

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Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı. Bazı araçların mahsur kaldığı Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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  • Kırklarelinde kar yağışı etkisini arttırdı
  • Kırklarelinde kar yağışı etkisini arttırdı
  • Kırklarelinde kar yağışı etkisini arttırdı
  • Kırklarelinde kar yağışı etkisini arttırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 3 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı, Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Öte yandan, ulaşımdaki güçlük trafik kazalarına da neden oldu.

Mahyatepe mevkisinde iki aracın karıştığı trafik kazasında, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.

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