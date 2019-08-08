Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası
Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında, Kırıkkale istikametine giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa Pınarbaşı, Gürsel Ulusu, Ayşe Ulusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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