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    Kimse ilk bakışta göremiyor! Sivas'ta yaptılar

    İHA
    31.05.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta bulunan bir ev tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dışarıdan ve zeminden bakıldığında mera ortasında bulanan dikdörtgen şeklindeki bir ormanı andıran yerin, havadan bakıldığında ise çevresi surları andıran ağaçla örülmüş bir ev olduğu anlaşılıyor

    Sivas’ta bir evin çevresinde 10 yıl önce ekilen kavak ağaçları büyüyünce, ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Evin hikayesini anlatan Çongar köyü muhtarı Memduh Boynukısa, "Bu evin sahibi Almanya’da yaşıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce gelip bu evi yaptı. Evin çevresine de kavak ağaçlarını dikti. Ağaçlar büyüyünce ortaya bu görüntü çıktı" dedi.

    Sivas’a bağlı Çongar köyünde bulunan bir ev bahçe düzeni ile dikkat çekiyor. Dışarıdan ve zeminden bakıldığında mera ortasında bulanan dikdörtgen şeklindeki bir ormanı andıran yerin, havadan bakıldığında ise çevresi surları andıran ağaçla örülmüş bir ev olduğu anlaşılıyor.

    Evin hikayesini anlatan Çongar köyü muhtarı Memduh Boynukısa, “Bu evin sahibi Ahmet Çongar Almanya’da yaşıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce gelip bu evi yaptı. Evin çevresine de kavak ağaçlarını dikti. Ağaçlar büyüyünce ortaya bu görüntü çıktı. Yerden eve bakıldığında fark edilmiyor ama havadan bakıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Köye ayrı bir güzellik kaldı. Evi yapan ev sahibi Ahmet Çongar artık yaşamıyor. Ancak eşi yaz aylarında köyümüzü ziyarete geliyor.”dedi.

    Etiketler: kavak ağacı , HABER , haberler , gündem
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