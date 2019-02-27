Kimse bizi engellemedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, pazartesi günü Hürriyet’te yayımlanan 360 Derece röportajında, 2007 seçimleri öncesi emekli generaller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un eski genel başkan Zeki Sezer’i ziyarete geldiğini söylemiş, seçime girmelerine engel olunduğunu ifade etmişti. Dönemin DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Aksakal’ın iddialarına cevap verdi.

“Sayın Aksakal’ın söylediği gibi birileri bizi 2007 seçimlerine sokmamış değil” diyen Sezer şunları söyledi: “Tam tersi biz bir görev olarak ve Türkiye bugün geldiği duruma gelmesin diye toplumdan gelen yoğun istek üzerine CHP ile işbirliği yaptık. Üstelik bu karar parti meclisinden geçerken Sayın Aksakal’ın da olumlu oy kullandığını hatırlıyorum. Sayın Hurşit Tolon Paşa ile hayatımda hiç görüşmedim. Sn. Şener Eruygur Paşa ile kendisinin Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığı döneminde bir siyaset dışı çay içtim. Başka hiçbir askerle de görüşmedim. Bu söylem hem adı geçen değerli generallere, hem bana hem de yurtsever DSP tabanına haksızlıktır. Kaldı ki birileri o dönem TSK yöneticilerine Balyoz, Ergenekon diye iftiralar atmış, büyük zararlar vermişti. Bu da bugün mahkeme kararları ile açığa çıktı. Bu açıdan da DSP’lilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, ‘şunu bunu partiye kabul etmedik’ sözlerini de DSP nezaketine uygun bulmadığımı belirtmeliyim. Yine Sayın Aksakal’ın kurucumuz Rahşan Ecevit’e dönük sözlerini de doğru bulmuyorum.”

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