MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilyos'ta cesedine ulaşılan balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Kilyos'ta cesedine ulaşılan balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Kilyos'ta cesedine ulaşılan balıkçı son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilyos'ta cesedine ulaşılan balıkçı son yolculuğuna uğurlandı

KİLYOS açıklarında Rus tankeri ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde olan ve cansız bedeni bulunan İlyas Domaç son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma günü Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Aramaların beşinci gününde cansız bedeni bulunan İlyas Domaç bugün Sarıyer Büyükdere'de bulunan Mehmet Kethüda Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktindeki törene Domaç'ın yakınları ve arkadaşları da katıldı. Domaç için burada cenaze namazı kılındı. Helallik alındı.

Domaç Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan cenaze namazına tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun da katıldı. Fatih ve Dursun Ali Coşkun'un babası Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kilyosta cesedine ulaşılan balıkçı son yolculuğuna uğurlandı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle