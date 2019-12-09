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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
09.12.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Kilis'te komşu aileler arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı

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Kilis'te komşu aileler arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Kilis'te komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Berksözlü Sokak'ta oturan komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İsa Çimen'e kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Kavgada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası 9 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Çimen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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