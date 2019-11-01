Kilis'te cuma namazı saat kaçta? 81 ilin cuma namazı saatleri
Kasım ayının ilk cuma namazı için geri sayım devam ediyor. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis’te bulunan vatandaşlar da ‘Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’ sorularını sıklaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sayfası üzerinden 1 Kasım tarihli namaz saatlerini paylaştı. Peki, Kilis'te cuma namazı saat kaçta? 81 ilin cuma namazı saatleri
Her hafta olduğu gibi bu hafta da öğlen saatlerinde en çok araştırılan konulardan biri cuma namazı saatleri oldu. Cuma namazı ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, kasım ayının ilk cuma namazı için camilere akın edecek. Türkiye’nin en Güney’inde yer alan alan Kilis’te bulunan vatandaşlar da cuma namazının saatini merak ediyor. İşte, Kilis ve diğer illerin cuma namazı saatleri…
KİLİS'TE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Dünya Namaz Vakitleri" sayfasına göre Kilis'te cuma namazı bugün saat 12.20'de kılınacak.
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Cuma namazı kaç rekat?
4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.
4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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