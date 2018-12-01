Kilise havuzuna atılan dilek parasını devlet alacak
İzmir Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’ne (Meryem Ana) ait havuza atılan dilek paralarının kamuya aktarılması için kilise ve dilek havuzu çevresindeki işletmeler tahliye ediliyor.
Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran Şirince her yıl 1.5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
ÖZEL İŞLETME OLMAYACAK
İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazdığı resmi yazı ile başlatılan süreç, Selçuk Belediyesi’nin havuz çevresindeki işletmelere yaptığı tebligatla devam etti. Yürütülen çalışmanın detaylarıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Meryem Ana Kilisesi çevresinde özel işletme olmayacağını söyledi.
Mevcut işletmelere iki kez tebligat yapıldığını, boşaltma işlemi için yasal sürenin beklendiğini kaydeden Bakıcı, “İlgili birimlerimiz kilise ve havuz çevresinde detaylı tespitler yaptı. Müze müdürlüğümüz de sürece katkı koydu. Artık o bölge tamamen kamuya ait olacak, havuza atılan paralar da kamuya aktarılacak” dedi.
Geçmişte havuza atılan paraların tespiti ile ilgili çalışma yapılmadığını vurgulayan Başkan Bakıcı, şöyle devam etti:
“Biz bundan sonraki sürece bakıyoruz. Bu alanda işletmecilik yapılacaksa bunu resmi kurumlar yapacak. Bu sayede denetimli gideceğiz. Bölgedeki işletmelerin sınırlarında bir takım taşmalar da tespit ettik. Bununla ilgili de işlem yapıldı.”
ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
- Ortasında Meryem Ana heykeli bulunan tescilli havuzda inceleme yapan uzmanlar, özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gören dilek havuzuna çok miktarda 1 Euro atıldığını tespit etti. Yapılan ilk değerlendirmede havuzda toplanan paranın yıl içerisinde ciddi boyutlara ulaştığı kaydedilirken, havuzun özel bir mülkiyete ait taşınmazın bahçesi içerisinde kaldığı vurgulandı.
KİM TOPLADI
İlk tespitlerin ardından jet hızıyla harekete geçen İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na resmi yazı ile başvuru yaptı. Müdürlük, havuza atılan paraların kim tarafından toplandığının, toplanan paraların kayıt altına alınıp alınmadığının, mevcut uygulamayla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit edilmesini istedi. Resmi yazıda ayrıca bölgede işletmecilik yapan kişi ya da tüzel kişinin vergi mükellefi olması durumunda havuzdan elde edilen gelirin vergi kayıtlarına girip girmediğinin incelenmesi talep etmişti.
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