Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğanfobya’ yaşıyor

(Suriye’ye düzenlenen hava harekâtı) Hava harekâtını desteklememiz ABD’nin YPG ve PYD ile işbirliğini onayladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz Suriye’de doğru olan, çözüme destek veren her türlü eylemin yanında olduğumuzu ve çözüme katkı sunmayan eylemlerin de karşısında olduğumuzu ifade ettik.

(Kılıçdaroğlu’nun döviz açıklaması) Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir ‘Erdoğanfobya’ yaşıyor. Bu ‘Erdoğanfobya’nın artık geldiği nokta Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan korkusu, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda.”