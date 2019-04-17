Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı konusu, çalışma hayatında yer alan yaklaşık 14 milyon sigortalı çalışan ile binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Yaklaşık 15 yıldır çeşitli dönemlerde masaya yatırılan kıdem tazminatında, son günlerde yaşanan gelişmeler de kıdem tazminatına ilişkin detayları merak konusu yaptı. Peki, Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kısaca; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olarak tanımlanabilir. İşte, AA'dan derlenen bilgiler ışığında kıdem tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler...
Türkiye'de ilk kez 1936'da çıkarılan İş Yasası ile uygulanmaya başlayan kıdem tazminatı, bir iş yerinde en az 1 yıldır çalışan işçinin belirli şartlar oluştuğunda işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarını ifade ediyor.
Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılırken, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Bu süre, toplu iş sözleşmelerindeki maddelerden kaynaklı olarak 30 günden fazla olabiliyor.
İşçinin sözleşmesinin "İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık dışındaki nedenlerle işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması gibi sebeplerle askerlik görevi nedeniyle emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulmasıyla kadın işçinin evlenmesi ve işçinin ölümü" ile feshi halinde kıdem tazminatı ödeniyor.
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