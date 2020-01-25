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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

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Kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kuyumcuya getirilen kezzap dolu bidon patladı. Bidonu taşıyan 2 kargo görevlisi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyesi tarafından sahte altını ayırt etmekte kullanılmak üzere sipariş edilen kezzap, sabah saatlerinde nakliye firması tarafından getirildi.

Nakliye firmasında görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23) taşıdığı bidonlardan biri patladı ve içerisindeki kezzap etrafa saçıldı. Vücutlarına gelen kezzapla yaralanan Arif A. ile Kudret A. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SOKAK, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan kezzaptan başkalarının zarar görmemesi için olayın meydana geldiği sokak da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından sokak, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

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