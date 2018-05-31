Kesin listelerde 38 yeni isim

13 yeni aday ismi veren HDP değişikliklerde başı çekerken, HDP’yi 6’şar isimle İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP) izledi. MHP 2, AK Parti ile CHP ise 1’er değişiklik yaptı. Geçici aday listesinde Diyarbakır’dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9’uncu sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa’da da bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir’den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

SIRRI SAKIK SÜRPRİZİ

HDP, Manisa 1’inci sıradan aday gösterdiği Van Milletvekili Lezgin Botan’ın 2 yıllık mahkûmiyetinin kesinleşmesi üzerine burada aday değişikliğine gitti. Botan’ın yerine eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık aday gösterildi. AK Parti Adana 8’inci sıra adayı Samir Altunkaynak’ı Mehmet Akif Dostbil ile değiştirirken, CHP de Elazığ 5’inci sıra adayı Mesut Başkan’ı Kadir Metin Öztürk ile değiştirdi.



