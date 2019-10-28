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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Keşif sırasında PKK/YPG saldırısı

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Keşif sırasında PKK/YPG saldırısı

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonrası Rusya ve rejim birlikleri Türkiye sınır hattında devriyelerini sıklaştırdı.

Ayn el Arap’a (Kobani) rejim birliklerinin yeni devriye gücü gönderdiği ve Rusya ve Suriye askerlerinin yaptıkları ortak devriye sayısında artış gözlendiği bildirildi.

Resulayn’ın doğu kırsallarına da rejim birliklerinin konuşlandığı belirtildi. ABD’nin Barış Pınarı harekât bölgesinden çekildiklerini iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG ise alanda keşif gözetleme yapan Türk askerlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı dün Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG’li teröristlerce çok namlulu roketatar (ÇNRA), havan ve doçka uçaksavarla yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, beş askerin de yaralandığını duyurdu.

KARŞILIK VERİLDİ

Bakanlık açıklamasında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde teröristlere gereken karşılığın verildiği ve tespit edilen terörist hedeflerin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

YPG/PKK’lı teröristler ayrıca, Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki Azez ilçe merkezine 5 havan mermisi attı, bir sivil yaralandı. Bu arada TSK ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Resulayn’da insani yardımları götürüp dağıtmanın yanı sıra ilçelerde el yapımı patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarına da devam etti. Tel Abyad’ın güney kırsalındaki Ayn İsa yakınlarında bulunan çok sayıda köye halkın geri dönerek yerleştiği bildirildi.

ESAD’DAN TERÖRİSTE DAVET İDDİASI

ABD ve Rusya’nın temas kurduğu, Türkiye’nin ABD’den tutuklama talebiyle iadesini istediği terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani’ye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da mesaj gönderdiği iddia edildi. Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık gelişmeleri duyuran internet siteleri yerel kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Esad’ın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir askeri temsilcisinin Mazlum Kobani ile Kamışlı’da görüştüğünü ve kendisini Esad adına görüşmelerde bulunmak için Şam’a davet ettiğini öne sürdü.

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