Keşif sırasında PKK/YPG saldırısı
Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonrası Rusya ve rejim birlikleri Türkiye sınır hattında devriyelerini sıklaştırdı.
Ayn el Arap’a (Kobani) rejim birliklerinin yeni devriye gücü gönderdiği ve Rusya ve Suriye askerlerinin yaptıkları ortak devriye sayısında artış gözlendiği bildirildi.
Resulayn’ın doğu kırsallarına da rejim birliklerinin konuşlandığı belirtildi. ABD’nin Barış Pınarı harekât bölgesinden çekildiklerini iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG ise alanda keşif gözetleme yapan Türk askerlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı dün Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG’li teröristlerce çok namlulu roketatar (ÇNRA), havan ve doçka uçaksavarla yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, beş askerin de yaralandığını duyurdu.
KARŞILIK VERİLDİ
Bakanlık açıklamasında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde teröristlere gereken karşılığın verildiği ve tespit edilen terörist hedeflerin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
YPG/PKK’lı teröristler ayrıca, Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki Azez ilçe merkezine 5 havan mermisi attı, bir sivil yaralandı. Bu arada TSK ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Resulayn’da insani yardımları götürüp dağıtmanın yanı sıra ilçelerde el yapımı patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarına da devam etti. Tel Abyad’ın güney kırsalındaki Ayn İsa yakınlarında bulunan çok sayıda köye halkın geri dönerek yerleştiği bildirildi.
ESAD’DAN TERÖRİSTE DAVET İDDİASI
ABD ve Rusya’nın temas kurduğu, Türkiye’nin ABD’den tutuklama talebiyle iadesini istediği terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani’ye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da mesaj gönderdiği iddia edildi. Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık gelişmeleri duyuran internet siteleri yerel kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Esad’ın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir askeri temsilcisinin Mazlum Kobani ile Kamışlı’da görüştüğünü ve kendisini Esad adına görüşmelerde bulunmak için Şam’a davet ettiğini öne sürdü.
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