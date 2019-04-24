Kenger sakızı nedir?
Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ilkbaharda doğal olarak yetişen, dikeni, tohumu ve kökleri farklı şekillerde tüketilebilen şifa kaynağı kenger bitkisinin sağlık için pek çok faydası bulunuyor. Peki, kenger sakızı nedir? İşte, kenger sakızı hakkında detaylar...
Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dağlık kesimlerde yetişen kengerin otundan yemek, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan da sakız elde ediliyor. Safra kesesi, kulak zarı yırtılmalarına iyi geldiği, ayrıca sakızının diş ve diş eti rahatsızlıklarını giderdiği düşünülen kengerin, sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının üretimi Temmuz ayının ortasında, kenger bitkisinin kuruduğu zaman oluyor.
Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır. Çıkardıktan sonra o kökün başı kesilir ve sütü alınır. Sütü aktıktan sonra iki ila iki buçuk saat sonra süt toplanır. O zaten iki saat sonra katılaşır, sakız haline gelir. Daha sonra elde yıkanır ve makine işleminden geçirilerek çiğnenecek kıvama getirilir.
Diş ağrıları, diş eti rahatsızlıkları ve dişlerin beyazlatılmasında büyük etkisi olduğu belirtilen sakızın, iltihaplanan veya patlayan kulak zarının tedavisinde, safra kesesindeki taşların düşürülmesinde, mide ağrısı ve şişkinliğinde, iştah açıcı ve hazımsızlık rahatsızlıklarında, tansiyon, yüz felci ile şeker hastalarına iyi geldiğine dair halk arasında yaygın bir inanış bulunuyor.
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