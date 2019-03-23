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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.03.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Kendisini bıçakla yaralamaktan yargılanıyordu! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

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Kendisini bıçakla yaralamaktan yargılanıyordu! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Trabzon'da kız arkadaşı Betül B.'yi (19) bıçakla yaraladığı iddia edilen Ünal K. (22), 'basit tıbbi yaralama' suçlamasıyla yargılandığı davada, genç kızın şikayetçi olmaması üzerine beraat etti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sarıldığı Ünal K. ile birlikte adliyeden ayrıldı.

Geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen olayda, Betül B. sağ kolundan yaralanmış halde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Betül B.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla erkek arkadaşı Ünal K. polis tarafından gözaltına alındı. Ünal K., ifadesinde kız arkadaşının dolabın rafına bastığı sırada düştüğünü ve sehpa üzerinde bulunan bıçağın koluna saplandığını söyledi. Betül B. de benzer yönde ifade verdi.

SAVCI İNANDIRICI BULMADI

Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, yere düşen bıçağın genç kızın sağ kol altına saplanarak 3 santimlik kesi oluşturmasının mümkün olmadığını, anlatılanların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Savcılık, Ünal K. hakkında 'basit tıbbi yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, mahkemece kabul edildi.

Trabzon 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ünal K., suçlamaları reddetti. Betül B. de sanıktan şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdi. Mahkeme, yargılama sonucu sanığın beraatine hükmetti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sanık Ünal K.'ye sarıldı. Genç kız, sanık tarafından teselli edildi. Ünal K. ve Betül B., duruşmanın ardından adliyeden birlikte ayrıldı.

 

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