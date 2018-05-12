Kemal Batmaz'dan sürpriz Adil Öksüz ifadesi!

Batmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Hava Üssünün yakınlarında yakalanarak tutuklanmıştı. Batmaz, sürdürülen darbe soruşturmasında verdiği bütün ifadelerde Adil Öksüz’ü tanımadığını iddia etmişti. Batmaz, Adil Öksüz ile birlikte 11 Temmuz tarihinde ABD’ye aynı uçakla gitmesi ve 13 Temmuz’da yine aynı uçakta dönmelerini, havaalanında çekilen görüntülerin gösterilmesi üzerine de bunun tesadüf olduğunu savunmuştu. Batmaz, “Kendisiyle hiç karşılaşmadım. Uçaktan indikten sonra konuşmuşluğum görüşmüşlüğüm yoktur” demişti.



'YETERİNCE DÜŞÜNME FIRSATIM OLDU'



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kemal Batmaz’ın irtibatlarına ilişkin hazırladığı iddianamede ise şüphelinin sürpriz bir ifadesi yer aldı. Batmaz, darbe girişiminden yaklaşık 1 yıl sonra 21 Haziran 2017’de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde özetle şunları anlattı:



“Yaklaşık 11 aydır tutukluluğum devam ediyor. Bu süre zarfında ceza infaz kurumunda yeterince düşünme fırsatı buldum. 34 ZD 2676 Plakalı Volksvagen marka aracı 2016 yılında ihtiyaç oldukça Özkan Düzkaya isimli kişiden alıyordum ve kullanıyordum. 2016 yılında bu aracı kaç kez kullandığımı hatırlamıyorum. Aracı aldığımda genelde İstanbul ilinde kullanıyordum. Bir iki kez de İstanbul’dan Ankara’ya bu araçla geldiğimi hatırlıyorum.

'O VİLLADA OLMASI KONUSUNDA BİLGİM YOKTUR'



Darbeye teşebbüs günü olan 15 Temmuz 2016 tarihinde ben bu aracı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Bu aracın darbe toplantılarının yapıldığı söylenilen Ankara Çayyolunda bulunan villanın yakınında park halinde bulunması olayı konusunda bir bilgim yoktur. Aracı oraya ben bırakmadım. Ben 11 Temmuz 2016 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havaalanından ABD’nin Newyork kentine gitmek üzere uçağa bindim ve aynı gün öğleden sonra Newyork kentine indim. 12 Temmuz 2016 tarihinde öğleden sonra Newyork JFK Havalimanından İstanbul’a gelmek üzere tekrar uçağa bindim. 13 Temmuz 2016 tarihinde öğlen saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına indim.



'ADİL ÖKSÜZ DE VARDI'



Benim ABD’ye gidiş-geliş yaptığım THY’na ait uçakta Adil Öksüz isimli kişi de vardı. Adil Öksüz’ü, kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanında daha önceden 3,4 kez görmüşlüğüm vardır. Abdulhadi Yıldırım ile de ortağım Mehmet Sungur vasıtasıyla tanışıyorum. Mehmet Sungur benim GARNED ve GÜRMED isimli tıbbi malzemeler işi yaptığımız şirketlimizde ortağım idi. Bu şirketlerden 2015 yılının ilk çeyreğinde ayrıldım.



'CEMAATLE 1996 YILINDA TANIŞTIM'



Ben Fethullah Gülen’in başında olduğu o dönemde cemaat denen yapıyla 1996 yılında tanıştım. Ben 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Fetullah Gülen grubunun olumlu düşüncelerle hizmet eden bir grup olduğunu değerlendiriyordum. Ancak 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kanaatim değişti. Her geçen gün de Fethullah Gülen’in başında olduğu örgütle ilgili olarak kanaatlerim olumsuz yönde değişmektedir.



'BİRLİKTE GİTTİK'



11 Temmuz 2016 tarihinde Amerika’ya Adil Öksüz’ün bulunduğu uçak ile birlikte gittim. Ancak ben 11 Temmuz 2016 tarihi akşamında Newyork’da bulunan ismini ve nerede olduğunu hatırlamadığım bir otelde kaldım. Newyork’a ayrıldığım eski ortağım Mehmet Sungur ile şirket işlerini görüşmek üzere gittim. Kendisi buluşmaya gelmedi. Ben orada Newyork JFK Havaalanından almış olduğum telefonu ve sim kartı kullandım. Telefon basit tuşlu bir telefondu. Geri dönerken hattı ve telefonu çöpe attım. Telefon içinde bulunan kontör miktarınca kullanılan telefonlardandı. Numarasını hatırlamıyorum. Telefon ile Mehmet Sungur’u aradım. Ancak ulaşamadım. Akabinde 12 Temmuz 2016 tarihinde uçağa binerek Türkiye’ye geldim.



'ADİL ÖKSÜZ İLE MERHABALAŞTIM'



Benim ile birlikte aynı uçakla Amerika’ya giden Adil Öksüz’ün Amerika’da ne yaptığını ve ne için gittiğini bilmiyorum. Akabinde 13 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’a uçak ile indiğinde iniş işlemlerinin yapıldığı sırada Adil Öksüz ile merhabalaştım. Bunun haricinde bir şey konuşmadım. Adil Öksüz’ün benim gittiğim uçakta Amerika'ya gidip gelmesi tamamen bir tesadüftür. Devamında ben İstanbul’da bulunan evime gittim. 13,14 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul’da evimde kaldım.



'AKINCI’DA HİÇ BULUNMADIM'



Darbe günü olan 15 Temmuz 2016 tarihinde Akıncı Üssünde hiç bulunmadım. Akıncı Üssü kamera kayıtlarında bulunan kişi ben değilim. Darbeye herhangi bir şekilde katılmadım ve iştirak etmedim. 16 Temmuz 2016 tarihinde Akıncı Üssü yakınlarında jandarma tarafından yakalandım. Buraya önceden tanıdığım Harun Biniş’in talebi doğrultusunda Kazan civarında gayrimenkul bakmaya gitmiştim.”

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