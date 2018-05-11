Kedi kavgası karakolda bitti

Beyoğlu’nda bahçede kedi besleme yüzünden apartman sakinleri arasında çıkan kavgada sopa ve tüfek kullanıldı.

N.B.C. havalı tüfekle aynı binada oturan trans birey Kıvılcım Arat’a ateş etti, araya giren bir apartman sakini yaralandı.

Beyoğlu’nda yaşayan Kıvılcım Arat, sabah saatlerinde kedileriyle birlikte yaşadığı binanın bahçesine çıktı. Aynı apartmanda oturan N.B.C. isimli kişi ise iddiaya göre bahçenin kendisine ait olduğunu söyleyerek Kıvılcım Arat’tan kedileri çıkarmasını istedi. Tartışma sırasında N.B.C. evinden bir sopa alarak Arat’ın üzerine yürüdü. Kavganın büyümesi üzerine Arat da bahçede eline aldığı bir süpürge sapıyla bina sakini B.Y.’ye yöneldi. Apartmanda yaşayan komşular araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

‘BİNADA YAŞAMAMIZI İSTEMİYORLAR’

İddiaya göre N.B.C. daha sonra evine tekrar girerek, bu sefer havalı tüfekle dışarı çıktı. N.B.C. elindeki silahla tartıştığı kişilerin üzerine iddiaya göre, iki el ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Dirlik saçmaların hedefi oldu. Hafif yaralanan Dirlik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekibi, silahla ateş eden N.B.C.’yi gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi’ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Darp edildiğini iddia eden Arat “Aynı komşu ile daha önce de tartışmıştık. Kedileri bahane etti, üzerime saldırdı. Saldırırken ‘binada travesti istemiyorum’ diye bağırdı. Binada yaşamamı istemiyor, bu nedenle üzerimize silah sıktı” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR