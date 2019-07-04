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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
04.07.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

KBRN önlemi... Hastanede maske dağıtıldı

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KBRN önlemi... Hastanede maske dağıtıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri görülen 4 kişi hastanede tedaviye alındı. 4 kişinin domuz için çevreye bırakılan kuvvetli bir tarım ilacından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Manavgatın Sağırin Mahallesinde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle telef olmasının ardından çevreye pis koku yayıldı. Saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu'da boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi.

Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesine getirildi. Durumları ciddi olan Boz çifti ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Mustafa Öz ve Recep Durdunun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KBRN önlemi... Hastanede maske dağıtıldı

Boz çiftinin yakını Mustafa Özkaya, "Büyük ihtimalle domuz için çevreye konan kuvvetli bir tarım ilacından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk belirtilere göre boğazlarında yanma ve baş dönmesi başladığını söylediler. Olayı haber verdikten sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

HASTALAR VE HASTANE PERSONELİNE MASKE DAĞITILDI

Hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alındı.

KBRN önlemi... Hastanede maske dağıtıldı

Mustafa Öz ve Recep Durdunun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi.

 

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