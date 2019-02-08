Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağlarının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Poyrazın ardından Kazdağları ve çevresinde hava sıcaklığı 10 derece kadar azaldı. -2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı beraberinde kar yağışını getirdi. Sabahın erken saatlerinde Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde başlayan kar kısa sürede etkisini gösterdi. Bölge beyazlara büründü. Edremit-Kalkım-Yenice kara yolunda zaman zaman buzlanmalar meydana geldi.
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