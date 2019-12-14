Kazakistan’ın kuruluş yıldönümü İstanbul’da kutlanacak

Kazakistan Büyükelçiliği, Ankara’dan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türksoy Vakfı desteğiyle Kazakistan’ın 28. bağımsızlık yılını, 16 Aralık Pazartesi günü akşamı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek sanat etkinliğiyle kutlayacak.

“Tarihten Esintiler” başlıklı etkinlikte, Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmoni Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne alacak. Kazak geleneksel müzik ve dans gösterilerinin sanatseverlerle buluşacağı etkinlikte Türk halk müziği parçaları da seslendirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Etkinlik iki kardeş ülke arasındaki kültürel yakınlaşmayı daha da geliştirmesi bekleniyor.

Tarihten Esintiler başlıklı etkinlikte topluluğun sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Aytkali Jayımov’un üstlendiği Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi’nin Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası’nı Nurlan Bekenov yönetecek. Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu’nun şefliğini ise Alkuat Kazakbayev üstleniyor.

Konserde, Ata Destanı, Gönül Açar, Köroğlu, Yar Yar, Aksak Kız, bir Dede Korkut eseri olan Yelmaya ve Katibim (Üsküdar’a Gider İken) ‘inde içinde olduğu yirminin üzerinde eser seslendirilecek. Eserlere yer yer dans topluluğu eşlik edecek.