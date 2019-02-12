Kazadan sonra S makasına koştu
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin hazırlanan ‘YHT Ankara Gar, YHT Trafik Kumanda Merkezi Keşif ve İnceleme Tutanağı’ ortaya çıktı. Heyette üç savcının yanı sıra üç polis memuru, bir YHT makinisti, bir hareket memuru, bir kontrolör, bir makasçı ve YHT Trafik Yönetim Müdürü yer aldı.
Tutanaktaki çarpıcı tespitler şöyle:
YENİ ELEKTRİK PANOSU
M90 ve M88 makasları olay tarihinde kurma kolu ya da matkapla idare edilerek makas tanzimi yapılırken, olaydan sonra bu makasların yanına düğmeye basılarak idare edilen elektrik makas panosu koyuldu.
Keşif sırasında bilgisine başvurulan makasçı A.B., “Olaydan önce saat 23.00’ten sonra tek tren teşkil memuru görev yapıyordu. Şu anda tüm vardiyalarda 2 tren teşkil memuru birlikte görev yapmaktayız” dedi.
Tutanakta, S (M74) makasına gidildiği, bu makas panosunda makasları tanzim etmek için 2 adet yeşil düğme olduğu, soldakinin altında “Makas Tanzim (-) Kapalı”, sağdakinin altında “Makas Tanzim (+) Açık” yazıları ile işaretli olduğu belirtilerek, “Bu düğmelerin hemen üstünde turuncu renkli lamba olduğu görüldü. Düğmelerin ve lambaların altında, basıldığında hangi yola ya da hatta alındığını net belirten yazı olmadığı görüldü” tespiti yapıldı.
RAYLARA GİDİP BEKLEDİ
Olay gününe ilişkin kamera kayıtları da incelendi. Tutanakta şu bilgiler verildi:
“Makasçı Osman Yıldırım’ın kaza yapan 06.30 Konya YHT için 06.24’te 11. Yol başındaki M88 makası tanzime başladığı, daha sonra 06.26.40’ta M88 makası ile S(M74) makası arasındaki tren teşkil memuru kulübesine gittiği, bir süre rayların üstüne doğru gidip bekledikten sonra geri dönüp kulübeye girdiği, boş setten gelen 06.50 Eskişehir YHT’nin HAT2’den gelişi sırasında 13. yola tanzim ettiği S (M74) makası Hat 1’e tanzim etmek için S (M74) makasa gitmediği görüldü. 06.42.33’te (06.30 Konya YHT’nin kaza yapmasından sonra) S (M74) makasa koştuğu (muhtemelen olayı duyduktan sonra S (M74) makasın Hat 1’den olup olmadığını görmek için)...”
GÖRÜNTÜ YOK
Tutanakta, TCDD Genel Müdürlüğü müfettişi A.H.Y’nin “S (M74) makasını gören TCDD Genel Müdürlüğü’nün çatısındaki kameranın kar nedeniyle görüntü alamadığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi çatısından görüntü alan kameranın da ‘o gün Tandoğan üst geçidi tarafından sabit kaldığı, bu nedenle makas gören görüntü olmadığı” beyan ettiği kaydedildi.
Tutanakta YHT trafik kontrolörlerinin görev yaptığı bölüme geçilip görüşüldüğü de anlatılarak, “Ankara YHT Gar ile Sincan arasında sinyalizasyon olmaması nedeniyle uygulanan sistemin yönetmeliklerde belirtilen TMİ (Tren Trafiğinin Telefonla Merkezden İdaresi) olmadığı, farklı bir uygulama olduğu” belirtildi.
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