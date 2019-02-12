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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kazadan sonra S makasına koştu

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Kazadan sonra S makasına koştu

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin hazırlanan ‘YHT Ankara Gar, YHT Trafik Kumanda Merkezi Keşif ve İnceleme Tutanağı’ ortaya çıktı. Heyette üç savcının yanı sıra üç polis memuru, bir YHT makinisti, bir hareket memuru, bir kontrolör, bir makasçı ve YHT Trafik Yönetim Müdürü yer aldı.

Tutanaktaki çarpıcı tespitler şöyle:

YENİ ELEKTRİK PANOSU

M90 ve M88 makasları olay tarihinde kurma kolu ya da matkapla idare edilerek makas tanzimi yapılırken, olaydan sonra bu makasların yanına düğmeye basılarak idare edilen elektrik makas panosu koyuldu.

Keşif sırasında bilgisine başvurulan makasçı A.B., “Olaydan önce saat 23.00’ten sonra tek tren teşkil memuru görev yapıyordu. Şu anda tüm vardiyalarda 2 tren teşkil memuru birlikte görev yapmaktayız” dedi.

Tutanakta, S (M74) makasına gidildiği, bu makas panosunda makasları tanzim etmek için 2 adet yeşil düğme olduğu, soldakinin altında “Makas Tanzim (-) Kapalı”, sağdakinin altında “Makas Tanzim (+) Açık” yazıları ile işaretli olduğu belirtilerek, “Bu düğmelerin hemen üstünde turuncu renkli lamba olduğu görüldü. Düğmelerin ve lambaların altında, basıldığında hangi yola ya da hatta alındığını net belirten yazı olmadığı görüldü” tespiti yapıldı.

RAYLARA GİDİP BEKLEDİ

Olay gününe ilişkin kamera kayıtları da incelendi. Tutanakta şu bilgiler verildi:

“Makasçı Osman Yıldırım’ın kaza yapan 06.30 Konya YHT için 06.24’te 11. Yol başındaki M88 makası tanzime başladığı, daha sonra 06.26.40’ta M88 makası ile S(M74) makası arasındaki tren teşkil memuru kulübesine gittiği, bir süre rayların üstüne doğru gidip bekledikten sonra geri dönüp kulübeye girdiği, boş setten gelen 06.50 Eskişehir YHT’nin HAT2’den gelişi sırasında 13. yola tanzim ettiği S (M74) makası Hat 1’e tanzim etmek için S (M74) makasa gitmediği görüldü. 06.42.33’te (06.30 Konya YHT’nin kaza yapmasından sonra) S (M74) makasa koştuğu (muhtemelen olayı duyduktan sonra S (M74) makasın Hat 1’den olup olmadığını görmek için)...”

GÖRÜNTÜ YOK

Tutanakta, TCDD Genel Müdürlüğü müfettişi A.H.Y’nin “S (M74) makasını gören TCDD Genel Müdürlüğü’nün çatısındaki kameranın kar nedeniyle görüntü alamadığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi çatısından görüntü alan kameranın da ‘o gün Tandoğan üst geçidi tarafından sabit kaldığı, bu nedenle makas gören görüntü olmadığı” beyan ettiği kaydedildi.

Tutanakta YHT trafik kontrolörlerinin görev yaptığı bölüme geçilip görüşüldüğü de anlatılarak, “Ankara YHT Gar ile Sincan arasında sinyalizasyon olmaması nedeniyle uygulanan sistemin yönetmeliklerde belirtilen TMİ (Tren Trafiğinin Telefonla Merkezden İdaresi) olmadığı, farklı bir uygulama olduğu” belirtildi.

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