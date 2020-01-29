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Mesut MADAN (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Kazada yaralandı, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

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Kazada yaralandı, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde kullandığı motosikletle traktör römorkuna çarparak ağır yaralanan Süleyman Şener (26), tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Pazartesi günü Karamanlı ilçesinde Yeşilova Caddesi'nde meydana gelen kazada Süleyman Şener, kullandığı 15 KF 973 plakalı motosikletle aynı istikamette seyreden Necip Erdoğan'ın kullandığı 15 LA 063 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Ağır yaralanan Süleyman Şener, Karamanlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin arından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Süleyman Şener, bugün yaşam savaşını kaybetti. Süleyman Şener'in cenazesi Karamanlı'da toprağa verilecek.

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