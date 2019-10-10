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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

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Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

Aksaray’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam, yaralı olduğu halde kendisine yardımcı olmak isteyen sivil polislere bisikletini sordu.

Kaza, Aksaray E-90 karayolunda İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Yolu istikametine seyreden Cafer Ü. (77) idaresindeki 50 BD 880 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Miktat A.’ya (71) çarptı. Kazada kafasından yaralanan bisiklet sürücüsü kanlar içinde kalırken, kazayı gören emniyet personeli hemen yardıma koştu.

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sivil polis ekipleri de bisikletini soran yaralıyı teselli etti. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen yaralı bisiklet sürücüsünü sakinleştirmek için polis ekipleri başından bir an bile ayrılmadı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa bindirilen yaralı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cafer Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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