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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
21.04.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı

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Adana'da kaza yapan sürücü, araçta sıkışan ve bebeğine bir şey olduğunu düşünerek ağlayan hamile eşini gözyaşları arasında teskin etmeye çalıştı.

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  • Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı
  • Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı
  • Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı
  • Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da kaza yapan sürücü, araçta sıkışan ve bebeğine bir şey olduğunu düşünerek ağlayan hamile eşini gözyaşları arasında teskin etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak yönetimindeki otomobil, Kıyıboyu Caddesi'nden Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne giderken aniden sağa dönmek isteyen bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca önce kaldırıma, daha sonra da başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücünün hamile eşi Fatime Çakmak otomobilde sıkıştı. Fatime Çakmak bebeğine bir şey olacağından korkup gözyaşlarına boğuldu. Kocası ise 112 ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Mehmet Çakmak, yardım gelinceye kadar kendisi de hem ağlayıp hem eşine sarılarak onu teskin etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen Can-Kur ekipleri hamile kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Karnını tutarak gözyaşı döken hamile kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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