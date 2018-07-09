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    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları!

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 06:32 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi de yaralandı. Facianın ardından sosyal medyadan Simge Akdağ isimli kullanıcı kuzeninin bulunması için çağrı yaptı. Acı haber gece yarısı geldi

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada trenin ile Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kazanın meydana geldiği, 5 vagonun raydan çıktığı belirtildi.

    SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

    Tren kazasının ardından Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kaza yapan trende olduğunu söylediği kuzenine ve kuzeninin babasına ulaşamadığını belirterek yardım çağrısında bulunan bir paylaşım yaptı.

    İşte Simge Akdağ isimli kullanıcının çağrısı;

    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında kuzenim Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de vardı. Hala ulaşamadık, bulamıyoruz. Yardım!

    Not: Arda'nın kimliği yanında değil.

    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları


    Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in akrabaları Facebook'tan da yardım çağrısında bulundu;

    'Bugün yaşanan tren kazasında trende bulunan Hakan Sel ve güzel evladımız Oğuz Arda Sel'den haber alamıyoruz. Ailemiz ve akrabalarımız kaza çevresindeki hastanelere baktılar. Annesi ve dedesi olay yerinde. Lütfen gören bilen insanlık namına bize ulaşsın. Küçük Arda'nın kimliği üzerinde olmadığı için işimiz zor. Lütfen tanıdığı olanlar ilgilensin"

    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları

    KIZ KARDEŞLERE ULAŞILAMIYOR

    Başka bir sosyal medya kullanıcısı trende olan ve ulaşılamayan iki kız kardeş için yardım çağrısında bulundu. Kayboldukları düşünülen kardeşlerle ilgili paylaşım şöyle;

    'Tren kazasında haber alamadığımız iki kız kardeş Özge Nur DİKMEN ve Gülce DİKMEN. En ufak bir haber duyarsanız lütfen ulaşın.Şu anda Çorlu Muratlı Tekirdağ ve Çerkezköy'deki özel ve devlet hastanelerinde değiller. İsimleri yok hala listelerde'

    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları


    Bir kayıp çağrısı da 5 yaşındaki Ömer Can için yapıldı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Tekirdağ Çorlu'da gerçekleşen tren kazasında 5 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamıyoruz. Yanında kimliği bulunmamaktadır. Görenlerin duyanların bu hesaba mesaj atması önemle rica olunur. Lütfen duyarsız kalmayalım!' dedi.

    Tren kazası sonrası yardım çığlıkları

    Etiketler: tren kazası
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