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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
14.08.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Kaz Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Kaz Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Sivas'ın Zara ilçesinde çok sayıda endemik bitki ve kuş türünün yaşadığı Kaz Gölü kurtarılmayı bekliyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan içerisi tamamen sazlıklarla kaplı olan Turna, Angut, Sakarmeke ve Yeşilbaş gibi çok sayıda kuşun kuluçkaya yattığı ve çok sayıda kuşunda göç güzergahında olan Kaz Gölü yok olma tehlikesi yaşıyor.

Gölde 2017 Kasım ayında kanal açılarak sulak alanın bir kısmı boşaltılırken kuşların kuluçka döneminde ise sazlık alanda çıkan yangın gölde tahribata neden oldu.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD), Başkanı Sedat Coşkun ve dernek üyeleri Mehmet Bağca, Ali Akkaş, Şenel Çobanoğlu, Süleyman Dönmez, Musa Kürkçü, Şeref Yıldırım, Hüseyin Topkaya, Fikri Kaya ve Ali Akar 'Kaz Gölüne Sahip Çıkalım' projesi kapsamında gölün bulunduğu Eymir köyünde incelemelerde bulundu. Proje kapsamında gölün tekrar tabiata kazandırılması hedefleniyor.

"Kuşların yuvaları yok edildi"

Tabiat varlığı Kaz Gölü'nün kurumasına sebep olan en önemli etmenin göl çevresine açılan su kanalı olduğunu belirten ZASİAD Üyesi Musa Kürkçü, "Bu kanal açıldıktan sonra daha hangi sebeptir bilmiyorum göldeki sular günden güne çekildi. Maalesef bu kanal açıldıktan sonra gölün seviyesi yaklaşık 5'te 1 oranına düştü. Tamamı geçen yıl su olan alanlarda ördekler yüzerken bu yıl bu alanlar tamamen kurumuş durumda. Bu alandaki sular çekildiğinde kuşların tam yuvalama mevsimi olduğu için tam yuvalama mevsiminde yuvaları yok edildi. Kaz gölünün kurtarılması için tek çözüm var bu kanal kapatılacak, mevcut su kaybı bulunacak ve ardından bir kış geçecek, yazın ki su kaybını gölün içindeki kaynak besleyecek. Yapılması gereken tek şey yetkililerin ve çevre halkının kaz gölüne duyarlı olması" dedi.

Tabiata kazandırılacak

Her geçen yıl gölde bulunan canlı türünün azaldığını belirten Kürkçü, "İlk gölün oluştuğu tarihlerde türlü türlü kuşlar varken her geçen gün kuş türü sayısı azalıyor. Son dönemlerdeki yağışlarla göl suya artmıştı fakat şimdi de bir el hoyratça burayı talan etti. Ben bütün yetkililerden ve yöre halkından buranın tekrar tabiata kazandırılmasını istiyorum. Tekrar kuş cennetine dönüştürülmesi için biz Zaralı iş adamları olarak kendi çevremizle ilgili ne gerekiyorsa her türlü finansman desteğini ayarlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

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