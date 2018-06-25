Kayyumlu bölgelerde HDP oy kaybetti

HDP, önceki günkü seçimde Doğu, Güneydoğu’da özellikle kayyumların yönettiği belediyelerde oy kaybına uğrarken, yüzde 10 barajını aşmasını sağlayan seçmeni batıdan tamamladı. Şırnak’ta 13, Hakkâri’de 12, Diyarbakır ve Siirt’te altışar, Van, Ağrı ve Batman’da dörder, Mardin’de yedi puan oy kaybı yaşayan HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de oylarını ikişer puan arttırdı. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da oy miktarını arttırmasına karşın seçmen sayısındaki artış nedeniyle 2014’teki cumhurbaşkanlığı yarışına göre oransal olarak 1.3 puan geride kaldı.

HDP, resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimde 5 milyon 850 bine yakın seçmenle yüzde 11.69 oy aldı. HDP, iki kez genel seçim yapılan 2015’te 7 Haziran’da yüzde 13.1, 1 Kasım’da yüzde 10.8 oy almıştı. HDP, üç yıl sonra 2015 bandının ortalamasını tutturdu. Demirtaş da 4 milyon 192 bin civarındaki oyla yarışı yüzde 8.4 oranında tamamladı. Demirtaş, 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 9.76 oy almıştı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE YÜKSELDİ

Batıda özellikle üç büyük ilde sol-sosyalist kanattan ve Alevi sivil toplum örgütlerinden isimleri listesine alan HDP, büyük nüfuslu illerde oyunu arttırdı.

HDP, İstanbul’da yüzde 12.6, Demirtaş yüzde 7.2 oy

aldı. 1 Kasım 2015 genel seçiminde İstanbul’da HDP’nin oyu yüzde 10.2 idi.

2015’te Ankara’da yüzde 4.4 oy alan HDP yüzde 6.4’e çıktı.

İzmir’de HDP oyları yüzde 11.4’e yükselirken Demirtaş yüzde 6 oy aldı. 2015’te HDP yüzde 8.9, 2014’te Demirtaş yüzde 7.9 oy almıştı.

2015’te Mersin’de yüzde 15 olan HDP oyları, yüzde 16.9’a ulaştı.

Tekirdağ’da 2015’te yüzde 4.7 olan oran yüzde 6.5’e çıktı.

GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden sosyal medya mesajıyla sonuçları değerlendirdi. OHAL koşulları ve orantısız olanaklara karşın HDP’nin barajı aştığını belirten Demirtaş, “Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Her halükarda, sonuçların meşruiyeti tartışılacaktır. Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. HDP’yi Meclis’e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum. Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Hepimiz sonuçları en iyi şekilde tahlil edip gerekli dersleri çıkaracağız” dedi.

ŞIRNAK VE HAKKÂRİ’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

HDP’nin 2015’te Diyarbakır’da yüzde 71.3 olan oyu yüzde 65.5’e, Van’da yüzde 64.2’den yüzde 59.4’e, Ağrı’da yüzde 66.8’den yüzde 62.3’e, Mardin’de yüzde 67’den yüzde 59.4’e, Siirt’te yüzde 57.2’den yüzde 51.1’e, Batman’da yüzde 66.8’den yüzde 62.1’e, Tunceli’de yüzde 54’ten yüzde 51’e geriledi. En büyük düşüş 13 puanla Şırnak’ta (yüzde 83.7’den yüzde 70.3’e) ve 12 puanla Hakkâri’de (yüzde 81.95’ten yüzde 70’e) oldu. Seçim öncesi Suruç olayının yaşandığı Şanlıurfa’da HDP oyunu 0.8 puan arttırdı. 2015’deki hendek olaylarını ağır biçimde yaşayan ve sonradan belediye yönetimleri kayyuma devredilen illerde HDP’nin oy kayıpları dikkat çekti. YSK, bölgede bazı köylerdeki sandıklarla ilgili taşıma ve birleştirme kararı almıştı.