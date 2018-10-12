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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Kayyımların başarısı avantaj sağlamıyor

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Kayyımların başarısı avantaj sağlamıyor

İKTİDAR partisi, yerel seçimler için özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kayyım atanan 83 belediye başta olmak üzere, bölgeye yönelik farklı çalışma planı hazırlıyor.

Kampanyada, kayyım belediyelerinin yaptığı çalışmalar kadar, bölgedeki seçmeni ikna edecek farklı bir dil ve Kürt kökenli vatandaşları PKK’dan ayıran söylem planlanıyor.

Partinin yaptığı saptamalara göre, kayyım belediyelerin yaptığı başarılı çalışmalar AK Parti’ye avantaj sağlamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinde sürdürülecek seçim kampanyası için ayrı bir program hazırlandı. Konu, geçen hafta sonu yapılan kampta da müzakere edildi. HDP’ye ait belediyelere atanan kayyımların halkın takdirini kazandığı ancak bu başarının doğrudan AK Parti’yle ilişkilendirilmediği ifade edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

AÇIĞI SİZ KAPATIN
“Önemli olan başarılı olmaları ve işlerini iyi yapmaları. Bunu yaparken siyasetçilerinin desteğini yanına almaları iyi olur ama almıyorsa da ‘Niye almadın’ diyemeyiz. Biz halka hizmet götürmelerini ve başarılı olmalarını istedik. Kayyım olarak atanan arkadaşlar, sonuçta bürokrat. Siyasetçi gibi ilişki kuramazlar. Bu açığı siz kapatacaksınız.”

ESKİ-YENİ KIYASLAMASI
Başarılı olan kayyım belediye başkanlarının, yerel seçimlerde aday gösterilmesi görüşüne partide sıcak bakılmıyor. Bölgeden olmayan birinin aday gösterilmesinin halk tarafından destek görmeyeceği yorumları yapılıyor. Bu yüzden de parti, kampanya sürecinde özellikle kayyım atanan bölgeler için, ‘öncesi ve sonrası’nı anlatan başlıklar kullanacak. Bu sürede yapılan hizmetler ve geçmişte il veya ilçenin durumunu gösteren kıyaslamalar üzerinden propaganda yapılacak. Bölge için toplumu kucaklayacak, birleştirici bir dil kullanılacak. Adayların seçiminde HDP’lilerden de oy olacak isimler üzerinden gidilmesi planlanıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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