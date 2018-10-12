Kayyımların başarısı avantaj sağlamıyor
İKTİDAR partisi, yerel seçimler için özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kayyım atanan 83 belediye başta olmak üzere, bölgeye yönelik farklı çalışma planı hazırlıyor.
Kampanyada, kayyım belediyelerinin yaptığı çalışmalar kadar, bölgedeki seçmeni ikna edecek farklı bir dil ve Kürt kökenli vatandaşları PKK’dan ayıran söylem planlanıyor.
Partinin yaptığı saptamalara göre, kayyım belediyelerin yaptığı başarılı çalışmalar AK Parti’ye avantaj sağlamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinde sürdürülecek seçim kampanyası için ayrı bir program hazırlandı. Konu, geçen hafta sonu yapılan kampta da müzakere edildi. HDP’ye ait belediyelere atanan kayyımların halkın takdirini kazandığı ancak bu başarının doğrudan AK Parti’yle ilişkilendirilmediği ifade edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
AÇIĞI SİZ KAPATIN
“Önemli olan başarılı olmaları ve işlerini iyi yapmaları. Bunu yaparken siyasetçilerinin desteğini yanına almaları iyi olur ama almıyorsa da ‘Niye almadın’ diyemeyiz. Biz halka hizmet götürmelerini ve başarılı olmalarını istedik. Kayyım olarak atanan arkadaşlar, sonuçta bürokrat. Siyasetçi gibi ilişki kuramazlar. Bu açığı siz kapatacaksınız.”
ESKİ-YENİ KIYASLAMASI
Başarılı olan kayyım belediye başkanlarının, yerel seçimlerde aday gösterilmesi görüşüne partide sıcak bakılmıyor. Bölgeden olmayan birinin aday gösterilmesinin halk tarafından destek görmeyeceği yorumları yapılıyor. Bu yüzden de parti, kampanya sürecinde özellikle kayyım atanan bölgeler için, ‘öncesi ve sonrası’nı anlatan başlıklar kullanacak. Bu sürede yapılan hizmetler ve geçmişte il veya ilçenin durumunu gösteren kıyaslamalar üzerinden propaganda yapılacak. Bölge için toplumu kucaklayacak, birleştirici bir dil kullanılacak. Adayların seçiminde HDP’lilerden de oy olacak isimler üzerinden gidilmesi planlanıyor.
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